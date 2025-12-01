Il Millesimo vola con Totaro, “l’aquila” ha già portato nove punti grazie ai suoi gol: “Contento per la classifica, ma è ancora lunga”

Alassio. Al Ferrando brilla ancora la classe di Totaro, “l’aquila” al servizio di Macchia che ha segnato un’altra volta un gol pesante che è valso 3 punti. Non è la prima volta che il classe 2004 segna e fa guadagnare bottino pieno ai suoi. Ieri contro la sua ex S.F. Loano, club dove è cresciuto e si è affermato, ma anche contro lo Sporting Taggia e nel grande derby della Val Bormida contro la Carcarese.

Non uno dei suoi gol più belli, essendo un tap in scaturito da un errore di Scalvini. Ma intanto lui ci ha creduto ed ha gonfiato la rete, senza esultare per rispetto della sua ex squadra. E intanto tra un gol di Totaro e uno di Piccardo, entrambi a 7 reti tra coppa e campionato, il Millesimo può godersi per una settimana da prima in classifica.

