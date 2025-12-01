Un week-end da copertina per Niccolò Pietra, spezzino di Santo Stefano ed ex calciatore dello Spezia, con cui ha esordito in Serie B due stagioni fa. Pietra ha regalato la vittoria al Carpi con un bel gol in rovesciata, che ha mandato ko il Pontedera, proprio l’ex squadra dello spezzino. Passato agli emiliani in estate, con questo gol il Carpi è salito al quarto posto in classifica, in piena lotta per la promozione in B. Per Pietra si tratta della prima gioia con la nuova maglia, con cui fin qui ha giocato dieci partite, più una in Coppa Italia Serie C.

L’articolo Lo spezzino Niccolò Pietra in gol in rovesciata in Serie C proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com