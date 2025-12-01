Loano, in sala consiliare la 6^ edizione del corso multidisciplinare “Heart & Brain Disease”

Loano. Sabato 6 dicembre nella sala consiliare di Palazzo Doria a Loano si terrà la sesta edizione di “Heart & Brain Disease”, corso multidisciplinare sotto la responsabilità scientifica di Shahram Moshiri e Annamaria Nicolino, della Struttura Complessa di Cardiologia del presidio ospedaliero di Ponente dell’Asl2, e di Marta Vitali, dell’Unità Operativa di Senologia Clinica e Screening Mammografico di Asl2.

Le malattie cardiovascolari e le loro complicanze costituiscono una importante causa di mortalità. Nel singolo paziente possono coesistere in quanto condividono i medesimi fattori di rischio, altre volte invece vi è una correlazione causale. Essendo l’aterosclerosi una malattia infiammatoria sistemica, i pazienti con attacco ischemico transitorio, ictus cardio-embolico o arteriopatia carotidea asintomatica spesso si associano ad un pregresso infarto miocardico. Altre patologie cardiovascolari, quali la trombosi atriale sinistra e auricolare sinistra in corso di fibrillazione atriale, i trombi nel ventricolo sinistro nel contesto della cardiopatia ischemica, le placche aterosclerotiche aortiche e la pervietà del forame ovale, sono invece responsabili di eventi cardioembolici.

» leggi tutto su www.ivg.it