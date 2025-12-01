Mezzanego: domenica 14 il nocciola day al tempo delle festività natalizie

Mezzanego abbina al clima natalizio una giornata per promuovere un prodotto tipico della zona sempre più noto, apprezzato, coltivato: la nocciola. Il Nocciola day è fissato per domenica 14 dicembre; una giornata ricca di appuntamenti. Intanto uno spazio dedicato ai bambini con la casetta di Babbo Natale dove si possono spedire le letterine con le richieste; ancora giochi e attività (il tutto gratuito). Per gli adiultoi il mercatino di Natale con prodotti tipici a partire dalle nocciole. Il tutto con musica.Ci sarà anche lo street food con polenta, bevande calde, dolci con nocciole ‘misto Chiavari’. Alle 11 visita guidata al centro storico; alle 14 passeggiata nel noccioleto e visita all’antico opificio delle nocciole.

