Mondo Aperto a Bruxelles per il Forum europeo sulla migrazione

La Cooperativa sociale Mondo Aperto è stata selezionata tra 125 realtà europee per partecipare al Decimo Forum Europeo sulla Migrazione (Emf), tenutosi a Bruxelles il 27 e 29 novembre e promosso dalla Commissione Europea e dal Comitato Economico e Sociale Europeo. L’Emf è uno spazio di dialogo tra società civile e istituzioni Ue sui temi di migrazione, asilo e integrazione, con l’obiettivo di migliorare cooperazione, coordinamento e comprensione delle sfide affrontate dagli operatori del settore. Il forum punta anche a individuare strumenti efficaci per sostenere le attività rivolte a rifugiati e migranti. L’edizione 2024, dedicata al tema “Valorizzare le competenze dei migranti nell’UE”, ha affrontato quattro questioni centrali: contrasto allo sfruttamento lavorativo e alla tratta di esseri umani; tutela dei lavoratori migranti e lotta all’impiego irregolare; partecipazione civica e politica delle comunità immigrate; utilizzo dei fondi Ue per favorire l’integrazione nel mercato del lavoro. Florentina Stefanidhi, presidente della cooperativa, commenta: “Dopo oltre vent’anni di attività, essere invitati al Forum è un riconoscimento del valore del nostro lavoro. Le giornate di scambio sono state molto arricchenti: torniamo con nuove idee e con la volontà di condividerle presto. Ringraziamo tutte le persone che fanno parte – o hanno fatto parte – della cooperativa e le istituzioni locali con cui collaboriamo stabilmente. I risultati raggiunti sono possibili solo grazie all’impegno di ognuno.”

