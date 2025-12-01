Nel laboratorio di Jaya Cozzani Chandra: nasce “AmAtoriale”, incontro tra giovani artiste

Lo studio dell’artista Jaya Cozzani Chandra, a San Terenzo, apre le sue porte a “AmAtoriale”, un progetto espositivo visitabile dal 6 al 12 dicembre, con inaugurazione il 5 dicembre dalle 18 alle 21. Un appuntamento che trasforma lo spazio di via Garibaldi I trav. 7 in un luogo di dialogo, ricerca e condivisione. Per Cozzani lo studio non è solo un contenitore di opere, ma una fucina di idee: negli anni ha ospitato iniziative come RUN, residenza artistica attiva dal 2012 al 2015, e COMPOST, progetto incentrato sul valore del pasto condiviso. Oggi questo spirito torna a vivere con un invito rivolto a quattro giovani artiste incontrate nel Golfo dei Poeti: Monica Baldassini, Nikki Martinez, Laura Odino ed Eleonora Raggio.

L’artista racconta come, negli ultimi tre anni, siano emerse vocazioni creative spesso silenziose, scintille di un fare artistico che merita di essere visto e ascoltato. “AmAtoriale” nasce proprio da questa intuizione: una mostra-incontro che vuole amplificare le attitudini e la sensibilità di queste autrici, offrendo uno sguardo ravvicinato sulle loro ricerche personali. Le visite sono possibili solo su appuntamento. Per informazioni: jayacozzani@gmail.com

