Oltre cento imprese unite per Sarzana Capitale Italiana della Cultura 2028

Oltre cento imprese della provincia spezzina si sono riunite venerdì sera alla Fortezza Firmafede di Sarzana per manifestare il proprio sostegno alla candidatura di Sarzana a Capitale Italiana della Cultura 2028. L’incontro, promosso da Rete Imprese La Spezia in rappresentanza dell’intero sistema economico locale e delle categorie – Confcommercio, Confesercenti, CNA, Confartigianato – con il supporto di Confindustria La Spezia e ANCE La Spezia, ha registrato un’ampia partecipazione e un forte coinvolgimento del tessuto imprenditoriale ed economico locale.

Il confronto si è incentrato sul ruolo della cultura come leva strategica di sviluppo: identità, attrattività territoriale, turismo di qualità, marketing urbano ed economia dei servizi. Particolare interesse ha suscitato la proposta di riconoscere Sarzana come laboratorio del Made in Italy, parte integrante del progetto di candidatura, dove la cultura dialoga con commercio, artigianato, manifattura ed eccellenze enogastronomiche. Alla serata hanno preso parte imprese provenienti non solo dall’intera provincia spezzina, ma anche da Genova, dal Tigullio e dall’alta Toscana.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com