Open Day all’Istituto Falcone di Loano: professioni tecniche del territorio al centro dell’incontro con famiglie e studenti

Domenica 23 novembre 2025, in occasione dell’Open Day dell’Istituto Falcone di Loano, si è svolto un partecipato incontro dedicato alle “prospettive professionali e formative dei diplomati del Corso Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT)“. L’appuntamento, rivolto sia agli studenti del triennio sia alle famiglie e ai ragazzi che stanno scegliendo il percorso di scuola superiore, ha voluto offrire una panoramica concreta sulle opportunità lavorative e sugli sbocchi universitari legati alle professioni tecniche del territorio.

L’incontro, dal titolo “Le prospettive di lavoro e di prosecuzione degli studi per i diplomati del Corso Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio”, ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti del mondo professionale, delle istituzioni e delle imprese.

