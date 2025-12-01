Osservatorio salute ambiente, in arrivo controlli e limitazioni per gli Euro 4 diesel. Asl3 consegna indagine epidemiologica

Genova. Si è svolto oggi a Palazzo Tursi l’incontro dell’Osservatorio Salute- Ambiente. Presenti le assessore Silvia Pericu (Ambiente), Cristina Lodi (Welfare), l’assessore Emilio Robotti (Mobilità sostenibile) e i rappresentanti delle associazioni cittadine e degli enti coinvolti (ASL 3 Genovese, ARPAL, Liguria Salute – Agenzia Regionale, Ospedale San Martino, Università di Genova).

La riunione è stata convocata per condividere dati e informazioni disponibili e per raccogliere esperienze e osservazioni. I soggetti presenti hanno relazionato sui contributi che intendono mettere a disposizione dell’Osservatorio. In particolare, ASL 3 ha presentato un’importante analisi epidemiologica, relativa al biennio 2023-2024, che verrà messa a sistema e resa disponibile.

» leggi tutto su www.genova24.it