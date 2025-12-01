Passeggiata di Voltri, ecco il nuovo progetto: scogliera meno impattante, inizio lavori a settembre 2026

Genova. Presentato oggi pomeriggio al Teatro del Ponente di Voltri, in sede di commissione del Municipio VII Ponente aperta alla cittadinanza, il nuovo progetto di fattibilità tecnico-economica relativo agli interventi di manutenzione straordinaria della passeggiata di Voltri.
La nuova proposta di progetto, emendativa della prima versione presentata al territorio la scorsa primavera ed elaborata sulla base dei modelli previsionali legati ai cambiamenti climatici ed ai relativi effetti sul moto ondoso, prevede la riduzione della larghezza della scogliera a protezione della passeggiata, con l’integrazione di nuovi arredi per la seduta in funzione di elementi attenuatori della tracimazione del moto ondoso.