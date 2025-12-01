Per l’accensione del presepe di Manarola la Via dell’Amore sarà gratuita

Un’altra novità si aggiunge all’accensione del presepe di Manarola di Mario Andreoli. Il 7 dicembre, infatti, l’accesso alla Via dell’Amore sarà gratuito a partire dalle 15 fino alla chiusura. Una soluzione arrivata dal confronto con tutte le parti coinvolte: associazione Presepe Manarola di Mario Andreoli, Parco Nazionale delle Cinque Terre e Comune di Riomaggiore, e che potrebbe cogliere il favore di molti. L’amministrazione comunale riomaggiorese da sempre è stata vicina all’opera del “ferroviere gentile” e quest’anno ha deciso di omaggiarlo con questa decisione.

L’edizione di quest’anno ha già un piccolo “tesoro” annunciato: verrà accesa l’installazione che riporta la firma di Mario Andreoli, creatore dello storico presepe scomparso anni fa. Per tutta la giornata, dalle 9 alle 20, sarà possibile visitare i mercatini di Natale organizzati dalla Pro loco. Il pomeriggio sarà animato da diversi eventi: la Banda “Filarmonica G. Puccini” inizierà le sue esibizioni itineranti dalle 14.30, seguita dal Concerto Gospel “The Smiling Faces Choir” previsto per le 15.30 in chiesa. Dalle 16:00 alle 19:00 sarà aperto il Mulino Piè de Campu a cura dell’associazione Radici e, contemporaneamente, dalle 16 alle 18.30, sarà possibile accedere all’Oratorio per una mostra fotografica. L’evento culminerà con la suggestiva Fiaccolata del Cai alle 17.20. Poi comincerà lo spettacolo più atteso: il presepe illuminerà la collina fino al 18 gennaio.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com