Porto di Savona-Vado, Arboscello (PD): “Preoccupazione per i lavoratori, serve un confronto con le parti sociali”

Vado Ligure. “Seguo con attenzione e crescente preoccupazione l’evolversi della situazione nel porto di Savona-Vado, a seguito della dichiarazione di stato di agitazione da parte delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL e UILTrasporti. Le segnalazioni legate all’impiego di contratti part-time e a una crescente flessibilità imposta nel modello di lavoro portuale meritano un approfondimento attento e responsabile, nel rispetto del ruolo di tutte le componenti coinvolte”.

Così il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello sulla situazione dei lavoratori portuali dopo l’apertura dello stato di agitazione da parte dei sindacati.

