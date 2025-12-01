Porto Venere, Ceccarini: “Pnrr, occasioni mancate: Porto Venere rinuncia a milioni di euro per scuole e immobili pubblici”

“Più persone mi hanno chiesto spiegazione circa le linee PNRR a cui ho fatto riferimento nell’ultimo e che tipo di contributi si potevano chiedere per la scuola di Fezzano e gli altri immobili pubblici. Un dato di fatto è che i soldi del PNRR avrebbero risolto molti se non tutti i problemi del Comune. In primo luogo, era necessario costruire per tutte le scuole di Porto Venere un progetto serio e concreto come “spazio polifunzionale per didattica innovativa-attività territoriali-sala convegni per formazione” (ipotesi prevista IC3) e a questo unire interventi tecnologici con efficienza energetica per aprire la strada a M2C3 (Rivoluzione Verde e transizione ecologia) e aumentare l’importo ottenibile. In secondo luogo, preparare un quadro economico dettagliato (capitolato, computo metrico, cronoprogramma) e includere sostenibilità e accessibilità. Infine, studiare i bandi locali/scadenze ministeriali (alcuni avvisi regionali hanno requisiti e limiti diversi). Tutto questo richiedeva impegno, competenza, lavoro e i soldi che sarebbero arrivati a Porto Venere come alla Spezia, Lerici, Pignone e tanti altri. Incredibile che a Porto Venere non sia arrivato un euro. Eppure, le possibilità erano non molte, ma moltissime. Il fatto per me incomprensibile è perché gli amministratori di Porto Venere non ci hanno neppure provato. Una montagna di soldi e non hanno chiesto un euro. Non capisco le ragioni. Brevemente cito solo alcune note molto generali ma sufficienti a chiarire i soldi persi.

Il PNRR prevedeva espressamente contributi per immobili di proprietà pubblica e aveva varie misure dedicate agli edifici pubblici, in particolare con M2C3 Efficienza energetica degli edifici pubblici (Comuni, Province, Regioni) i contributi erano previsti al 100% a fondo perduto nel caso di efficientamento energetico; installazione fotovoltaico; isolamento termico; sostituzione impianti; adeguamento antisismico (in alcuni bandi). Questi contributi coprivano interamente la spesa, senza limiti legati al numero di unità immobiliari. I massimali erano stabiliti per progetto a seconda dei bandi e per i piccoli Comuni i contributi previsti erano da 50.000 a 1.000.000 di euro. Con il M2C4 – Sicurezza del territorio e prevenzione del rischio sismico – erano previsti contributi a fondo perduto fino al 100% per la messa in sicurezza di: municipi; scuole; edifici strategici. Con il M4C1 e M4C3 – Edilizia scolastica (se l’edificio è una scuola) i Finanziamenti integrali, da 3 a 10 milioni di euro per: nuove scuole; riqualificazione energetica; miglioramento sismico. Con il M5C2 – Rigenerazione urbana, I contributi a fondo perduto per Comuni con meno di 15.000 abitanti gli interventi ammissibili erano riqualificazione energetica edifici pubblici; recupero immobili abbandonati; efficientamento infrastrutture sociali con importi anche qui molto elevato: dai 2 ai 20 milioni euro per Comune. PNRR – Contributi per le SCUOLE (edifici scolastici pubblici) Il PNRR includeva più linee di finanziamento dedicate esclusivamente alle scuole, tutte a copertura totale delle spese ammissibili. I progetti finanziati variavano da 1 milione e 10 milioni di euro per edificio a seconda dell’intervento. M4C1 – “Edilizia scolastica” IC1 – Costruzione di nuove scuole (abbattimento/ricostruzione) Finanziamento: 100%; Importi: da 3 a 12 milioni di euro per scuola Usato se l’edificio era vecchio e inefficiente. Con IC2 – Riqualificazione e messa in sicurezza. Per edifici scolastici esistenti: adeguamento sismico efficientamento energetico; migliorie strutturali Finanziamento: 100% Importi tipici: da 1,5 a 6 milioni di € per edificio scolastico. IC3 – Aule innovative e laboratori Importi più piccoli: 100.000 – 400.000 euro

