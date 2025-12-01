Qualità della vita, Genova prima per qualità degli enti locali. Male differenziata e sicurezza

Genova. Genova è al 43 esimo posto nella classifica della qualità della vita stilata ogni anno dal Sole 24 Ore, ed entra così nella prima metà della classifica delle 107 province analizzate.
Il capoluogo ligure guadagna 11 posizioni rispetto allo scorso anno, e pur rimanendo molto lontano dal podio ottiene una medaglia d’oro per la qualità delle amministrazioni locali, con un punteggio di 107 su 104 di media. Maglia nera invece per gli incidenti stradali: Genova, per questo triste primato, finisce in fondo alla classifica, 107esima.