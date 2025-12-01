Qualità della vita, La Spezia guadagna 10 posizioni e si piazza al 42esimo posto

La Spezia compie un passo avanti significativo nella nuova edizione della classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, collocandosi al 42esimo posto nazionale e guadagnando dieci posizioni rispetto allo scorso anno. Il risultato arriva da un insieme di indicatori che, nel complesso, restituiscono un territorio in progresso pur con alcune aree ancora da rafforzare.

In particolare a livello regionale la provincia spezzina si pone una posizione davanti al capoluogo genovese (43esima piazza) e stacca Savona (65) e Imperia (80), ma nel panorama nazionale rimane poco distante dalla metà classifica del 2024 e si conferma comunque tra le peggiori del Nord.

La rilevazione del Sole 24 Ore si basa su 90 indicatori suddivisi in sei grandi categorie, ognuna delle quali contribuisce allo stesso modo alla media finale.

Nel comparto “Ricchezza e consumi” la provincia sale fino al 53° posto, nove posizioni meglio dell’anno scorso, mentre nel capitolo “Affari e lavoro” si attesta al 54° posto segnando comunque un progresso di sette posizioni. Un balzo molto evidente riguarda invece “Demografia e società”, dove la Spezia raggiunge la 56ª posizione e mette a segno un miglioramento di venti gradini, uno dei migliori progressi registrati nelle sue sei aree di valutazione.

Più sfumata la situazione nel campo della sicurezza: “Giustizia e sicurezza” vede la provincia fermarsi al 74° posto, sebbene con un lieve miglioramento di sette posizioni che non cambia però l’immagine di un territorio che su questo fronte continua a rimanere nella parte bassa della classifica.

Il dato più brillante arriva dalla categoria “Ambiente e servizi”, dove la Spezia si conferma al 12° posto nazionale. È il piazzamento più alto tra tutti gli indicatori e rappresenta il principale punto di forza del territorio, capace di mantenere una posizione di vertice anche nell’anno in corso. Meno positivo invece l’ambito culturale: in “Cultura e tempo libero” la provincia scivola al 35° posto, perdendo otto posizioni e segnando l’unico arretramento tra i sei capitoli.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com