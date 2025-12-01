Quiliano, il Comune presenta il calendario degli eventi natalizi

Quiliano. Si avvicina il periodo delle festività natalizie e la Città di Quiliano si prepara ad accoglierlo con un ricco programma di appuntamenti elaborato dall’assessorato alla Cultura del Comune, in collaborazione con biblioteca Aonzo, associazioni, realtà culturali, gruppi sportivi e volontari del territorio.

Un calendario vario e diffuso, pensato per coinvolgere grandi e piccoli e per animare borghi, piazze, biblioteche, il Teatro Nuovo, gli impianti sportivi e gli spazi dedicati alla socialità.

» leggi tutto su www.ivg.it