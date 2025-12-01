Saloncino di Vallata, a Molassana torna l’orientamento per gli studenti del territorio

Genova. Il Saloncino di Vallata rappresenta un punto di riferimento per l’orientamento scolastico della Media Val Bisagno: un luogo di incontro tra scuole, famiglie e istituzioni, pensato per aiutare i ragazzi a scegliere in modo consapevole il proprio percorso formativo.
Anche quest’anno l’iniziativa offrirà un’importante occasione di confronto, grazie alla presenza di numerosi istituti superiori del territorio. Nel corso della mattinata saranno centinaia gli studenti delle scuole medie che, su prenotazione, visiteranno gli stand, incontreranno gli insegnanti e scopriranno l’offerta formativa.