Scritta anarchica alla base elicotteri, Ponzanelli: “Odioso atto di vandalismo ideologico”

“Odioso atto di vandalismo ideologico”. Il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli commenta così la scritta apparsa nelle scorse ore di fronte alla base elicotteri con firma analoga a quella sotto le scritte apparse quindici giorni fa a Marinella. Commentando quando accaduto alla base elicotteri Ponzanelli ha espresso “Piena solidarietà ai nostri militari che servono l’Italia con onore” auspicando “condanna unanime di tutte le forze politiche”.
