A Le Terrazze “FREEZE YOUR CHRISTMAS”, un viaggio immersivo nel grande Nord per vivere la magia del Natale

Il Centro Commerciale Le Terrazze presenta “Freeze Your Christmas”, un percorso natalizio unico che trasporta bambini e famiglie nell’affascinante atmosfera dell’Artico attraverso giochi, esperienze sensoriali e avventure immersive in realtà virtuale.

Fino al 6 gennaio 2026 il percorso di “Freeze Your Christmas” conduce i visitatori alla scoperta dei diversi ambienti naturali del grande Nord. Verso l’Artico, attraversando la Taiga, la Tundra e infine il Deserto Polare, ricreati con scenografie capaci di far sentire ogni visitatore come un piccolo esploratore.

Tra luci che ricordano l’alba boreale e ambientazioni che evocano il silenzio magico dei ghiacci, attraverso esperienze motorie, visive, tattili e uditive, si possono vivere questi ambienti come se fossero reali, imparando a conoscerli in modo divertente e coinvolgente.

Scoprite “Freeze Your Christmas” e i set di realtà virtuale tra l’aurora boreale ed un viaggio dal Polo Nord al Polo Sud in mongolfiera o in kayak, da lunedì a venerdì dalle 16:00 alle 20:00. Sabato, domenica e festivi dalle 12:00 alle 20:00

