Bertola miglior giovane della scorsa Serie B, a Pio Esposito il Golden Boy italiano

La straordinaria scorsa stagione dello Spezia continua a portare fortuna ai suoi ex. Dopo un avvio di stagione da urlo, con il primo gol in Serie A, in Champions League e anche in nazionale maggiore, Pio Esposito vince il premio ‘Golden Boy’ assegnato da Tuttosport, nella categoria miglior giovane italiano. L’ex attaccante dello Spezia, trascinatore nella scorsa stagione, ha sbaragliato la concorrenza dopo essere stato candidato anche al premio assoluto, portato a casa dal francese del PSG Desiré Doué, autore di una doppietta nell’ultima finale di Champions League contro l’Inter.

“Il gol contro il Venezia con la maglia dello Spezia mi ha cambiato la carriera”, ha ammesso Pio proprio al quotidiano torinese. ” Venivo da un anno complicato, avevamo lottato tutta la stagione per non retrocedere. Onestamente non pensavo di poter vincere questo premio, poi ho visto che su whatsapp Lautaro Martinez ha girato una mia foto con la coppa e tutti mi hanno fatto i complimenti”.

