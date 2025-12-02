Cadimare: il parco giochi sarà intitolato al piccolo Emanuele, stroncato dalla meningite nel 2018

Cadimare non dimentica il piccolo Emanuele, scomparso prematuramente a soli 5 anni nel gennaio del 2018 a causa di una meningite fulminante di tipo C. Nel prossimo futuro, infatti, il paese assisterà all’intitolazione del rinnovato parco giochi per bambini proprio a Emanuele Maurizio, il bimbo la cui improvvisa e tragica fine aveva commosso l’intera provincia spezzina.

Lo ha deciso la giunta comunale spezzina, prendendo atto del parere positivo della commissione consultiva Toponomastica delle scorse settimane. L’amministrazione comunale e la comunità locale hanno voluto dare un segno concreto di vicinanza alla famiglia e di memoria condivisa, trasformando uno spazio pubblico in un luogo che richiami il sorriso e la vitalità che il piccolo sapeva portare con sé.

