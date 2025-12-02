Colpaccio Altarese: ufficializzato l’arrivo di Gabriele Romano

L’Altarese ha il suo bomber di razza: è ufficiale l’arrivo di Gabriele Romano. L’attaccante, tornato quest’anno nella sua Albissole dove ha segnato negli anni valanghe di gol, non è riuscito ad incidere come nelle passate stagioni, raccogliendo appena 47 minuti in campionato in 4 presenze da subentrato.

Eccolo allora al centro del progetto Altarese. In una Prima Categoria “A” dal coefficiente di difficoltà altissimo, potrà sicuramente dire la sua. Due stagioni da 20 reti in questa categoria ma nel girone “B” con la maglia dei ceramisti e 14 con quella del Savona, il bomber classe 2002 è pronto a risollevare le sorti della squadra valbormidese al momento piazzata con 12 punti a ridosso dei playout.

