Crovara e Lombardi: “Persistono incuria e pericolo nell’area circostante l’ex sede di Spezia Risorse. Il Comune ha solo spazzato le foglie”

Sopra, alcune immagini dell’area trasmesse dalla consigliera Crovara

L’area circostante l’ex sede di Spezia Risorse tema di una mozione presentata dai consiglieri comunali di opposizione Gabriella Crovara e Massimo Lombardi ieri sera in Consiglio comunale. “La sostanza della mozione consisteva in una segnalazione di incuria per la zona circostante la struttura e in particolare di evidente pericolo per i cittadini che vi transitano, ed un eventuale richiesta di valorizzazione e di ristrutturazione dell’edificio – dicono in una nota Crovara e Lombardi -. In particolare evidenziavamo che la zona non è transennata, che le grondaie si stanno staccando dal tetto, che gli infissi sono precari, un pericolo evidente per i passanti; e ancora, che nel piazzale di Via Pascoli vi erano rifiuti di ogni genere, erbacce e altro, un degrado totale alla vista di chi vi abita, una situazione di completo abbandono in una zona alle spalle del centro città. Per questo invitavamo l’amministrazione a verificare lo stato di degrado e a provvedere alla totale pulizia della zona circostante l’edificio ex Spezia Risorse e chiedavamo di valutare la possibilità di restauro mantenendo la valorizzazione dell’edificio o di conoscere le intenzioni dell’amministrazione sul futuro della struttura”.

