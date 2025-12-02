Dal 2026 obbligo di collegamento tra Pos e registratori di cassa: definite le modalità operative

Dal 1° gennaio 2026 diventa operativo l’obbligo per tutti gli esercenti di collegare i propri registratori telematici agli strumenti di pagamento elettronico (POS). La novità, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 74-77, Legge n. 207/2024), trova ora concreta applicazione con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce modalità, tempistiche e strumenti tecnici necessari per l’attuazione della misura. L’obiettivo dell’intervento è quello di garantire una piena integrazione tra i sistemi di incasso e quelli di certificazione dei corrispettivi, assicurando una maggiore affidabilità e tracciabilità dei dati fiscali, in linea con l’evoluzione digitale dei controlli e con le misure di contrasto all’evasione.

In termini pratici, il nuovo sistema prevede che il registratore telematico sia in grado di memorizzare automaticamente i dati relativi ai pagamenti elettronici — limitatamente all’importo e alla forma di pagamento, senza riportare alcun dato personale del cliente — e di trasmettere giornalmente all’Agenzia delle Entrate l’ammontare complessivo degli incassi tramite POS. Il collegamento tra POS e registratore dovrà essere effettuato esclusivamente tramite un apposito servizio web che sarà reso disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate. La procedura potrà essere gestita direttamente dall’esercente o, in alternativa, da un intermediario delegato. Una volta attivo il servizio, gli esercenti avranno 45 giorni di tempo per completare il collegamento dei POS già operativi nel mese di gennaio 2026.

