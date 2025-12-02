Dal ’41 al post scioglimento, il Pci spezzino in oltre 2mila scatti. La Fondazione Amendola presenta riordino e digitalizzazione del fondo fotografico del partito

La Fondazione Amendola della Spezia presenta i risultati del lavoro di riordino, schedatura e digitalizzazione del Fondo fotografico del Pci – Federazione della Spezia, parte integrante dell’Archivio storico del Partito. L’iniziativa si terrà venerdì 5 dicembre, dalle 11 alle 13, nel salone della Fondazione, in via Lunigiana 229/b. Interverranno il consigliere comunale Andrea Montefiori e l’on. Andrea Orlando, rispettivamente presidenti del Cda e del Consiglio di indirizzo della Fondazione; il responsabile del progetto archivi Matteo Bianchi; la dottoressa Cristina Dal Molin per la Soprintendenza archivistica e bibliotecaria della Liguria; la presidente dell’Istituto storico della Resistenza Patrizia Gallotti. Illustreranno il lavoro svolto Alessandro Cecchinelli e Donatella Mezzani, presidente e vicepresidente di Promemoria Società Cooperativa.

