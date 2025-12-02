Dalla Regione oltre un milione di euro per potenziare il sistema di istruzione e formazione professionale

Liguria. Regione Liguria ha approvato un nuovo investimento complessivo di 1 milione e 174mila euro per rafforzare il Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) sostenendo la crescita dei percorsi attivati nel sistema duale e supportando i percorsi che partecipano alle filiere tecnologico-professionali (4+2). Si tratta di due interventi rivolti agli enti accreditati e gestiti da ALFA Liguria, per rispondere all’aumento delle iscrizioni registrato nell’anno formativo 2025/2026 e alla necessità di assicurare la continuità di un modello formativo sempre più richiesto da studenti e famiglie.

“Con questo provvedimento – spiega l’assessore alla Formazione Simona Ferro – garantiamo la piena operatività del sistema duale anche dopo la conclusione delle risorse PNRR, che negli ultimi anni hanno favorito una crescita significativa delle iscrizioni. Investiamo su percorsi che integrano scuola e lavoro, contrastano la dispersione scolastica e rafforzano l’occupabilità dei giovani. Allo stesso tempo sosteniamo la sperimentazione delle filiere tecnologico-professionali, che rappresentano il futuro dell’istruzione tecnica e professionale, in linea con il piano del Governo, le esigenze delle imprese e del tessuto produttivo ligure”.

