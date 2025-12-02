Ex Ilva, nessuna soluzione: la lotta prosegue: giovedì possibile corteo in prefettura con tutti i metalmeccanici

Genova. Nulla di fatto per l’ex Ilva. Dopo una giornata di protesta dai risvolti clamorosi, col corteo dei lavoratori in autostrada e sul ponte San Giorgio, dalla Regione è arrivata una fumata grigia tendente al nero. Nessuna soluzione tampone per mantenere la produzione inalterata fino a febbraio. E quindi la mobilitazione va avanti: mercoledì verrà mantenuto il blocco stradale a Cornigliano, giovedì possibile sciopero generale dei metalmeccanici di Genova con marcia verso la prefettura e tensione destinata ad alzarsi.

È stato lo stesso presidente Bucci a spiegare la situazione dopo più di tre ore di colloquio a distanza con il commissario Quaranta e il capo di gabinetto del ministro Urso. Sul tavolo le 45mila tonnellate di acciaio necessarie per mantenere in funzione le linee di zincatura per almeno tre mesi. “Abbiamo fatto il calcolo di quanti soldi servono, c’è una cifra che oscilla intorno ai 15 milioni – ha detto il governatore al presidio -. Esiste un problema con la legge europea che non consente aiuti di Stato per le aziende commissariate. Bisogna risolvere il problema Noi continueremo a lavorare per risolverlo, ma non sarà una cosa facile come pensavo, perché la cifra è bassa ma sarebbe un’infrazione enorme della legge europea”.

