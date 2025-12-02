Fabbrica delle Idee al Waterfront, si chiamerà “Centro del mare”: da San Paolo ok alla realizzazione di tre piani

Genova. La sindaca di Genova, Silvia Salis e il vicesindaco Alessandro Terrile hanno incontrato martedì sera a Tursi i tecnici dell’amministrazione e i vertici della Fondazione Compagnia di San Paolo, il presidente Marco Gilli, Paolo Mulassano e Fulvio Bersanetti, sulla realizzazione del Centro del mare, già noto come Fabbrica delle idee, all’interno del Waterfront di Levante, per completare il disegno del Renzo Piano Building Workshop.

Fondazione Compagnia di San Paolo ha formalizzato la volontà e l’impegno a sostenere economicamente la realizzazione del progetto, per quanto riguarda tre piani dell’edificio da realizzare. Nei giorni scorsi è stata riscontrata anche la disponibilità di Regione Liguria.

