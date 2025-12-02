Gran successo per la tappa del Gran Prix di Pallavolo: cinque ore di gioco ed entusiasmo

Si è svolto sabato 29 novembre, con fischio di inizio alle ore 14:30, il Gran Prix di Pallavolo dedicato ai più giovani, una grande festa dello sport che ha riempito la Tensostruttura Diego Bologna di Sarzana di energia, colore e sorrisi. Un pomeriggio di ben cinque ore di gioco, in cui tantissimi bambini hanno potuto divertirsi, crescere e confrontarsi accompagnati da un numeroso pubblico di genitori, amici e appassionati. A dare vita alla manifestazione sono state le numerose società presenti: Lunezia Volley, Pallavolo Futura, Pallavolo Futura AVIS, Scuola di Pallavolo Spezia, Rainbow Volley, Podenzana Volley, ABC Volley Colombiera, Volley S. Stefano Magra, ABC Volley, Pallavolo Spezia 2005 e Spes. I giovani atleti si sono sfidati con entusiasmo nei campi dedicati alle tre categorie del circuito: White, Green e Red, dando prova di impegno, fair play e grande voglia di divertirsi. L’atmosfera festosa e la partecipazione delle famiglie hanno reso l’evento un vero punto di riferimento per la promozione del volley giovanile nel territorio. L’organizzazione desidera ringraziare allenatori, volontari, dirigenti, genitori e tutte le società partecipanti, il cui lavoro ha permesso lo svolgimento di una manifestazione impeccabile. Un ringraziamento speciale ai bambini, veri protagonisti della giornata, che con la loro passione hanno reso l’evento indimenticabile. Il prossimo appuntamento del circuito è il 21.12.2025 ed è già atteso con entusiasmo da tutto il movimento, pronto a vivere altre giornate di sport, crescita e condivisione.

