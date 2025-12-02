Il tuffo dei coraggiosi a Deiva Marina

A Deiva Marina torna il tradizionale Cimento Invernale, in programma domenica 7 dicembre. L’appuntamento è alle 11 sulla passeggiata a mare, lato Levante, nei pressi dell’albergo La Lampara. Decine di temerari sono attesi per il bagno fuori stagione, ormai rito immancabile dell’inverno rivierasco. Al termine dell’immersione è previsto un rinfresco per tutti i partecipanti, offerto dalle attività del territorio. Per informazioni: proloco­deivamarina@gmail.com.

