La Pubblica assistenza di Lerici inaugura il campo cinofili e presenta il progetto “Impact”

La Pubblica Assistenza di Lerici organizza per Domenica 7 dicembre “Protezione Civile Day”, una giornata dedicata alla sicurezza, alla prevenzione e alla partecipazione della comunità. L’iniziativa sarà articolata in due momenti principali: l’inaugurazione del nuovo Campo di Protezione Civile e Squadra Cinofili da Soccorso alla Venere Azzurra e l’evento in piazza del Progetto IMPACT, momento di informazione, giochi e coinvolgimento dei cittadini incentrato sulle buone pratiche di Protezione Civile in emergenza e non.

Alle 11,30 si terrà in Via Biaggini II Traversa alla Venere Azzurra l’inaugurazione ufficiale della nuova area, che è stata concessa alla PA Lerici in comodato d’uso dal Comune per essere dedicata a nuovo Campo di Protezione Civile e addestramento della Squadra Cinofili da Soccorso dell’Associazione. L’area che in precedenza era dismessa e incolta, è stata completamente ripristinata e sistemata dai volontari PA Lerici e diventerà un hub operativo per Protezione Civile e Cinofili. Seguirà un rifresco offerto a tutti i presenti per festeggiare il momento.

“I volontari hanno lavorato intensamente per recuperare l’area e renderla un vero e proprio campo di Protezione Civile – dice Oreste Pinelli, Consigliere PA Lerici referente per la Protezione Civile – dove potremo addestrare meglio cani e operatori di una squadra che è tra le ultime costituite all’interno della nostra Associazione, ma rappresenta già un fiore all’occhiello per professionalità e impegno”. “Un passo importante per la nostra Protezione Civile e per la sicurezza del territorio – sottolinea il Presidente PA Lerici Rodolofo Basadonne – per il quale ringraziamo il Comune di Lerici e l’assessore Marco Russo, che in questi stessi giorni ha manifestato anche interesse a collaborare con noi per l’avvio di un percorso con il Progetto Impact, per la gestione del volontariato spontaneo nelle emergenze locali”. L’altro evento della giornata sarà infatti la presenza dello stand IMPACT, primo passo verso l’avvio del progetto IMPACT a Lerici, le cui successive fasi verranno sviluppate più avanti in collaborazione con l’Amministrazione e che si propone di gestire in maniera organizzata sul territorio il cosiddetto “volontariato spontaneo” cioè l’impegno che emerge occasionalmente e spontaneamente da parte di quei cittadini che, pur non essendo volontari stabili, vogliono tuttavia dare il loro contributo proprio in occasione di particolari gravi emergenze che possano accadere nella loro comunità. “E’ un progetto all’avanguardia promosso da ANPAS (Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze) e dall’Unione Nazionale delle Pro Loco – aggiunge Rodolfo Basadonne – nel quale ci stiamo impegnando tra i primi in Italia e primi in Liguria, perché crediamo possa dare sempre maggiore sicurezza e preparazione al nostro territorio. Ma prima di realizzarlo appieno occorre diffondere ancora più consapevolezza delle buone pratiche di Protezione Civile e sensibilizzare le persone sul contributo che ognuno, nel suo piccolo, può dare in caso di emergenza, restando sempre in condizioni di sicurezza ed essendo coordinati da operatori appositamente preparati”. Per questo la giornata in piazza di IMPACT sarà l’occasione per avvicinare la popolazione alla cultura della Protezione Civile, coinvolgere i cittadini e rafforzare il senso di comunità, anche attraverso giochi e attività interattive, tra cui lo lo storygame “IMPACTA”; materiali informativi dedicati alla prevenzione; gadget educativi per adulti e bambini. Con l’obiettivo di spiegare in modo semplice e pratico come comportarsi nelle situazioni di emergenza e come collaborare in sicurezza con i soccorritori. “Protezione Civile Day” sarà quindi una giornata che unisce festa, formazione, giochi, prevenzione e partecipazione, offrendo l’occasione di conoscere da vicino il lavoro dei volontari e le iniziative che la PA Lerici porterà avanti sul territorio assieme alla cittadinanza stessa.

