Offerte di lavoro alla Spezia: oltre 100 posti tra edilizia, nautica e logistica

Edilizia, commercio, nautica, logistica e trasporti. Sono i settori dove si concentrano molte proposte di lavoro. Come ogni settimana il Centro per l’impiego e le sezioni della Spezia e Sarzana pubblica i posti disponibili: attualmente sono 106.

Le ricerche riguardano tutti i settori economici dell’intera provincia sono presenti opportunità anche per addetti al servizio mensa, alle pulizie, commesse e magazzinieri.

Le condizioni contrattuali comprendono sia contratti a tempo determinato (in molti casi, con eventuale possibilità di stabilizzazione) sia contratti a tempo indeterminato. Per i meno esperti sono previsti contratti di apprendistato.

Le offerte sono consultabili anche in questo pdf scaricabile allegato. I dettagli dei singoli annunci sono disponibili sul sito regionale Formazione Lavoro.

