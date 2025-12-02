COMMENTA
Sport

Pallanuoto/ Il Bogliasco ricevuto a Palazzo Tursi dal sindaco Silvia Salis

Generico dicembre 2025

Dall’ufficio stampa del Bogliasco 1951

Giornata speciale per l’Agn Energia Bogliasco 1951, protagonista questa mattina di una prestigiosa visita istituzionale presso Palazzo Tursi. Le prime squadre femminile e maschile del club biancazzurro – accompagnate dai rispettivi staff tecnici e dirigenti – sono state ricevute dalla sindaca di Genova e della Città Metropolitana, Silvia Salis, per un momento di confronto, vicinanza e riconoscimento verso una delle realtà sportive più longeve e rappresentative del territorio.

