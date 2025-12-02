Per Sarr frattura con lussazione della caviglia, probabile l’operazione

Vengono confermate le sensazioni negative riguardo Fallou Sarr, portato via in ambulanza dopo l’allenamento di oggi dello Spezia a Follo. Il portiere è stato immediatamente portato all’ospedale Sant’Andrea della Spezia, dove nel reparto di Ortopedia è stato immediatamente visitato, svolgendo subito gli esami strumentali, che hanno dato come esito la frattura con lussazione della caviglia destra. Il ragazzo sarà oggetto di valutazione chirurgica ma con grande probabilità dovrà operarsi. In ogni caso, lo stop sarà lungo.

L’articolo Offerte di lavoro alla Spezia: oltre 100 posti tra edilizia, nautica e logistica proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com