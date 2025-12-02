Polemica su Natale, presepi e alberi: in consiglio comunale scintille tra Bordilli e Salis

Genova. Se gli addobbi per le strade di Genova e le temperature rigide indicano che ci stiamo avvicinando al Natale, il clima festivo è vissuto con una certa tensione a palazzo Tursi: oggi durante il consiglio comunale l’epilogo (per ora) della polemica tra il centrodestra e la giunta Salis su presepi, alberi e tradizioni.

A un’interrogazione della capogruppo della Lega, Paola Bordilli, ha voluto rispondere – al posto dell’assessora competente Tiziana Beghin, direttamente la sindaca di Genova Silvia Salis che già stamani, durante la conferenza stampa di presentazione degli eventi natalizi, si era tolta qualche sassolino dalla scarpa. Durante la seduta in Sala rossa quel sassolino si è trasformato in macigno.

