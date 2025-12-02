COMMENTA
Preservativi a prezzi calmierati nelle scuole superiori liguri, unanime assenso in Consiglio regionale

Nel corso della seduta odierna il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno, presentato dal consigliere Jan Casella (Alleanza Verdi e Sinistra), che impegna la giunta regionale a valutare, insieme alle istituzioni scolastiche e alle aziende sanitarie locali, azioni per favorire l’installazione, all’interno delle scuole secondarie di secondo grado (cioè le scuole superiori) della Liguria, di distributori di preservativi a prezzo calmierato o comunque accessibili a tutti gli studenti, accompagnati da materiale informativo adeguato sulla prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili e sul corretto utilizzo del profilattico.
L’assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò nel corso della discussione ha espresso parere favorevole sul documento, che è stato riformulato rispetto alla stesura iniziale.

