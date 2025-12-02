Sapori di Natale è alle porte, tra attualità e tradizione. Tutte le novità dell’edizione 2025

Torna il 7 e 8 dicembre Sapori di Natale, la due giorni che Fivizzano dedica a enogastronomia, artigianato e cultura, con un’edizione 2025 attenta all’attualità e al recupero delle tradizioni. Accanto al mercato diffuso (10-19), il programma propone iniziative culturali e spettacoli per tutte le età. Domenica 7 dicembre si inaugura alle 16, nella Biblioteca Civica Gerini, la mostra del pittore Roberto Brunetti, La pace è possibile. Lunedì 8 dicembre, sempre alle 16, spazio al convegno sulla storia della Spongata lunigianese con la giornalista e critica dell’Accademia Italiana della Cucina Ragna Engelbergs e ospiti come Giuseppe Benelli, Rolando Paganini, Angelina Magnotta ed Emilia Petacco. L’incontro rientra nella quinta edizione del concorso dedicato alla celebre specialità locale.

Novità del 2025 la prima partecipazione della Condotta Slow Food LuniApua, con produttori, degustazioni, dimostrazioni di cottura nei testi e show cooking (info: 3487722748). “Collaborazioni come queste – spiega Francesca Nobili, presidente dell’Associazione Medicea – confermano la crescita di un evento nato per valorizzare storia, prodotti e identità del territorio, anche in inverno”. Non mancheranno musica e animazioni: domenica alle 11 l’apertura con la Banda G. Puccini di Moncigoli, poi il tour diffuso con cian, focaccette, cioccolata, frittelle, vin brulè e le performance di Letizia Cosplay. Attesi anche la discesa di Babbo Natale dal Campanile con il CAI e il nuovo Cinema Sferico all’Osteria Il Sogno.

Lunedì spazio al Gruppo Storico di Fivizzano e alla passeggiata guidata Tra storia, castelli e Sapori di Natale (prenotazioni: 3385814482). In Biblioteca Gerini, per entrambe le giornate, laboratori artigianali della Compagnia del Guiterno e la mostra di ceramica di Grazia Abbate. Dalle 17, piazza illuminata da proiezioni e animazioni natalizie. I ristoranti del paese proporranno per tutta la durata dell’evento menù tematici dedicati ai sapori natalizi e alle ricette della tradizione.