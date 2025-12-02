Savona, al via il Career Day di Orientamenti con 60 aziende presenti e 394 posizioni lavorative aperte

Savona. È ufficialmente iniziato oggi, alla Fortezza del Priamar, il Career Day di Orientamenti 2025, l’edizione savonese del grande evento dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro promosso da Regione Liguria tramite ALFA, in collaborazione con Comune di Savona, Università di Genova e Unione Industriali della Provincia di Savona, con il supporto dei Centri per l’Impiego del territorio.

L’edizione di quest’anno segna un nuovo record: 60 aziende presenti provenienti dal territorio savonese e non solo, e 394 posizioni lavorative aperte in numerosi settori strategici del mercato del lavoro. Un incremento significativo rispetto al 2024, che ha reso necessaria — per la prima volta — una programmazione su tre giornate, dal 2 al 4 dicembre.

