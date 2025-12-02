Sicurezza urbana in Consiglio regionale: “Potenziamento tecnologico e formativo per la polizia locale”

Liguria. Con 17 voti a favore (maggioranza) e 10 astenuti è stato approvato l’ordine del giorno 217, presentato da Walter Sorriento (Orgoglio Liguria-Bucci presidente), che impegna la Giunta a stipulare un accordo con le altre forze di polizia per la sicurezza integrata; a valutare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, contributi agli Enti Locali per ammodernare, potenziare le sedi e le dotazioni della polizia locale e la formazione specialistica (sicurezza urbana, cyber-criminalità, gestione delle emergenze).

Tra i punti del documento: sostenere un percorso per riconoscere alla polizia locale un trattamento previdenziale, assicurativo e retributivo coerente con quello delle altre forze di polizia, eventualmente anche attraverso l’approvazione di una rinnovata legge quadro che aggiorni la disciplina vigente che risale al 1986.

