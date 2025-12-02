Sulle ambulanze della Croce d’Oro di Albissola e Savona operativi due nuovi massaggiatori cardiaci

Albissola Marina. Due nuovi massaggiatori cardiaci automatici sono stati resi operativi sulle ambulanze in servizio di emergenza presso le sedi di Albissola Marina e di Savona della Croce d’Oro.

Le attrezzature, di modernissima concezione e tecnologicamente all’avanguardia, sono state acquistate grazie al prezioso contributo di Unicredit nell’ambito del progetto “Cuore d’Oro”, sono in grado di garantire un’azione sempre calibrata e perfetta con una lunga autonomia di funzionamento, rendendo le fasi sempre critiche della rianimazione cardiopolmonare indipendenti dalla resistenza fisica dei soccorritori. In molti casi, infatti, il massaggio cardiaco deve essere protratto per molti minuti e la sua efficacia è fortemente dipendente dall’inevitabile affaticamento del personale impegnato nel soccorso

