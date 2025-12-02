Un pomeriggio tra arte, dialogo e spirito natalizio al Camec con il Fai Giovani

Il gruppo Fai Giovani della Spezia è lieto di invitare la cittadinanza a un appuntamento speciale in vista del Natale: sabato 6 dicembre alle 16.40 si svolgerà un pomeriggio dedicato alla fotografia contemporanea e alla condivisione, in un clima accogliente e ricco di atmosfera. L’iniziativa nasce dal desiderio di proporre un momento culturale aperto a tutti, capace di unire la scoperta dell’arte a un’occasione conviviale prima delle festività. Al centro dell’evento ci sarà la mostra “Fotosintesi. Fotografie dalla collezione Carla Sozzani”, curata da Maddalena Scarzella, ospitata negli spazi luminosi del Centro Arte Moderna e Contemporanea della Spezia. Una selezione di scatti iconici e ricercati che raccontano, attraverso la sensibilità dei grandi fotografi contemporanei, storie, emozioni e visioni del nostro tempo. Il ritrovo è fissato davanti al CAMeC, in Piazza Cesare Battisti 1. Il pubblico sarà accompagnato da una guida esperta che condurrà lungo il percorso espositivo, aiutando a leggere e interpretare le opere con un approccio accessibile e coinvolgente. Al termine della visita, chi lo desidera potrà proseguire il pomeriggio partecipando a un aperitivo natalizio in un locale nelle immediate vicinanze. Sarà un momento informale per scambiarsi impressioni sulla mostra, conoscersi meglio, e scambiarsi gli auguri di Natale.

Quote di partecipazione:

12 € per gli iscritti FAI

15 € per i non iscritti

Aperitivo facoltativo: +10 €

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com