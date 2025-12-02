Ventiduenne travolta e uccisa in via Buozzi, la guardia giurata andava a 90 Km/h: contestata l’aggravante della velocità

Genova. La pm Daniela Pischetola ha chiuso le indagini per la morte di Sara Marzolino, la 22enne emiliana travolta e uccisa la notte dell’11 maggio in via Bruno Buozzi a Genova dall’auto guidata da una guardia giurata.

L’auto, proveniente da da via Adua, stava svoltando verso via San Benedetto e marciava ad altissima velocità. La ragazza, stava attraversando la strada fuori dalle strisce da mare verso monte in corrispondenza di alcuni spartitraffico. Probabilmente aveva visto l’auto da lontano, poi attraversando aveva guardato sul lato opposto in cerca dell’amica dietro di lei e non si è accorta che la macchina le stava piombando addosso.

