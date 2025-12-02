Volley Colombiera Ameglia si aggiudica il derby contro Pallavolo Futura

Sabato 29 novembre il Volley Colombiera Ameglia Project si è aggiudicato il derby spezzino contro la Pallavolo Futura con il risultato di 3 a 1. Questo importante successo, oltre ai 3 punti in classifica, porta alla squadra amegliese la consapevolezza di potersela giocare contro tutti. La gara è stata molto combattuta, come si può vedere dai parziali, caratterizzata da scambi molto lunghi, buoni picchi di gioco, ma anche da diversi errori da parte di entrambe le squadre. Le giallonere di coach Andrea Carli hanno giocato a viso aperto contro un avversario forte tra le loro mura amiche, lottando su ogni palla e facendo della correlazione muro difesa il proprio punto di forza. Il prossimo impegno vedrà il Volley Colombiera giocare in casa il 14 dicembre contro il Quiliano Volley dopo una breve sosta.