“Acconciatori” e “Gastronomia tipica”, riconoscimenti per tre attività spezzine

Confartigianato La Spezia annuncia l’ottenimento del marchio “Artigiani in Liguria” nei nuovi comparti “Acconciatori” e “Gastronomica tipica del territorio” da parte di tre attività spezzine. Per quanto riguarda gli “Acconciatori”, hanno raggiunto il riconoscimento Idea Donna di Daniela Ravagnan e Pasquale Cardamone e Monika di Monica Cocozza. “Il riconoscimento certifica professionalità, competenze e standard qualitativi definiti dalla Regione Liguria – commenta la Confartigianato spezzina in una nota – e rappresenta un risultato di rilievo, poiché queste tre realtà sono le prime della provincia della Spezia a ottenere il marchio in tale categoria. Un traguardo che conferma la vitalità e l’eccellenza dell’artigianato locale nel comparto della bellezza e del benessere”.

Soddisfazione anche per L’Anciua di Sabrina Di Donna, insignita del marchio per il settore “Gastronomia tipica del territorio”. Il riconoscimento “sottolinea la cura artigianale, la qualità delle materie prime e l’impegno nella valorizzazione delle tradizioni culinarie del territorio”, osservano ancora da Confartigianato.

“Questi riconoscimenti rappresentano un motivo di orgoglio per Confartigianato e per tutto il territorio spezzino – dichiara Antonella Simone delll’Area sindacale Confartigianato – e testimoniano come le nostre imprese continuino a distinguersi per qualità, dedizione e autenticità. Sostenere l’artigianato significa sostenere la cultura del lavoro ben fatto, della creatività e l’identità della nostra comunità”

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com