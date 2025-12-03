Alloggi sociali e welfare di prossimità: Sarzana avvia il progetto “Anziano fragile” nei palazzi Botta

È rivolto a single o coppie Over 70 con ISEE compreso fra ottomila e 28mila euro il progetto “Anziano Fragile” del Comune di Sarzana che prenderà corpo all’interno del complesso “Botta” di Via Muccini. Per cinque appartamenti infatti verrà stipulato un contratto di locazione ventennale con canone calmierato con altrettanti aventi diritto (scelti con apposito bando) offrendo così una soluzione abitativa in un momento in cui il caro affitti rappresenta un serio problema anche per gli anziani. L’unicità del progetto, che potrebbe diventare un modello virtuoso sull’esempio di un modello di welfare già consolidato nel Nord Europa, prevede infatti la messa a disposizione di servizi integrati volti a migliorare la qualità della vita e garantire un adeguato supporto agli inquilini dei cinque alloggi. Potranno contare su teleassistenza, assistenza domiciliare, la presenza di un infermiere di plesso e l’organizzazione di attività ludico-ricreative.

