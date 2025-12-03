Altra goleada del Pietra Ligure ora secondo in classifica, Moraglia: “La società e io ci tieniamo a vincere un trofeo”

Il Pietra Ligure è al secondo posto in classifica. I fantasmi di inizio stagione sembrano ormai lontani ricordi e, tra finale di Coppa raggiunta e campionato di nuovo in palio, i biancocelesti sono in corsa su due fronti. La vittoria 4-1 contro l’Arenzano dell’ex Cocco è un grido di battaglia non da poco. Sono ben 18 i gol segnati nelle ultime 5 partite di campionato dalla squadra di Andrea Moraglia che è intervenuto in ala stampa nel post partita.

