Amnesty, al via dalla Spezia ciclo di appuntamenti a venticinque anni dal G8 di Genova

Amnesty International Liguria inaugura venerdì 5 dicembre alla Spezia un percorso che si protrarrà fino a luglio 2026. “Un ciclo di appuntamenti dedicati alla memoria, al confronto e alla comprensione, organizzati da vari gruppi sul territorio ligure, per raccontare quei giorni di 25 anni fa con gli occhi di oggi”, spiega in una nota Amnesty in riferimento al G8 genovese del 2001.

“In un momento storico in cui il diritto di protesta continua a essere messo in discussione, iniziative come questa assumono un valore fondamentale – afferma Maria Longo, responsabile del gruppo Amnesty di Genova -. Manifestare è un diritto umano, non un rischio da correre. Le violenze e gli abusi avvenuti durante il G8 di Genova nel 2001 restano una ferita aperta e un monito: quando lo Stato non tutela chi esprime il dissenso, a essere in pericolo è la democrazia stessa. La mostra Essere Protesta restituisce finalmente un volto e un’umanità a chi scende in piazza. Non numeri, non etichette, ma persone reali, con storie, emozioni e motivazioni profonde. È un invito a guardare la protesta per ciò che è: un atto civico, un gesto di partecipazione e responsabilità. Proteggere questo spazio democratico è un dovere collettivo”.

