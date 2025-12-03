Andora: accensione dell’albero, fiera del vino e festa di San Nicola con visita all’oratorio e al Paraxo di Borgo Castello

Andora. L’apertura degli eventi natalizi di Andora è come da tradizione l’accessione dell’albero luminoso, con il concerto del coro dei bimbi delle scuole materne e primarie di Andora, in programma domani, giovedì 4 dicembre alle ore 18.00, in via Roma.

L’Albero di Natale di Andora, è collocato quest’anno, sul Belvedere Chiara Luce Badano, punto panoramico sul mare, lungo la passeggiata di levante. Un evento organizzato dal Comune di Andora e dal Comitato Genitori che propone dalle 17.30 anche il banco con i bellissimi lavoretti natalizi realizzati dai bimbi delle scuole. Al termine, cioccolata calda, pandoro e panettone per tutti.

» leggi tutto su www.ivg.it