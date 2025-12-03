Aurelia Bis, incontro tra sindacati e azienda. Filca Cisl: “Situazione disastrosa, ancora in attesa delle decisioni del tribunale”

Savona/Albisola Superiore. “La situazione è disastrosa“. Queste le parole di Maurizio Nonnoi, Filca Cisl Liguria, dopo l‘incontro tra i sindacati, i lavoratori e l’azienda avvenuto nel cantiere dell’Aurelia Bis a Grana.

“Ici ci ha confermato che il 24 novembre hanno presentato istanza di concordato al tribunale – spiega Nonnoi -, ora è tutto congelato. I lavoratori non potranno riscuotere la tredicesima, ora sono in attesa dello stipendio di settembre a cui dovrebbe provvedere Anas, ottobre già pagato da hub Savona e novembre difficilmente lo percepiranno”.

