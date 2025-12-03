Calcio/ Lavagnese, due innesti: D’Antoni e Bodrato

Dall’Usd Lavagnese 1919
Punta centrale, savonese, classe 2002, Riccardo cresce calcisticamente tra Vado e Torino, spicca il volo nella stagione 2021/2022, ingaggiato dal Modena in serie C, vive successivamente le esperienze con Pistoiese in serie C e ancora Modena, nella stagione 22/23 si accasa allo United Riccione in serie D, nella successiva 23/24 arriva al Sestri Levante in serie C, dove però non giocherà neanche un minuto di quel campionato, vittima di un brutto infortunio al ginocchio in allenamento, che lo terrà fuori tutta la stagione.